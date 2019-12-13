Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранитель в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки оплатить $4 тыс. неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство. В случае отказа полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением.

Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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