С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материалах местных изданий rivne1.tv и vse.rv.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера тело Виктора Прусского вместе с телами еще двух погибших военнослужащих (Андрея Войтовича и Сергея Сироты) привезли в Ровно и на Волынь.

Виктор Прусский родился 26.11.1970 года. Ранее служил в десантных войсках. С 2016 года проходил военную службу по контракту, последний контракт подписал 22.05.2019.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 14-й ОМБр Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота погибли в зоне ООС 9 декабря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Похоронят Героя на кладбище "Новое". У него остались мать и сестра.

Распоряжением городского головы Ровно 13 декабря в городе объявлен День траура.







