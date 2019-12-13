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13.12.19 12:50

С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 декабря, в Ровно состоялось прощание с Виктором Федоровичем Прусским, 1970 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 декабря вечером от множественных огнестрельных осколочных ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в материалах местных изданий rivne1.tv и vse.rv.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера тело Виктора Прусского вместе с телами еще двух погибших военнослужащих (Андрея Войтовича и Сергея Сироты) привезли в Ровно и на Волынь.

Виктор Прусский родился 26.11.1970 года. Ранее служил в десантных войсках. С 2016 года проходил военную службу по контракту, последний контракт подписал 22.05.2019.

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Похоронят Героя на кладбище "Новое". У него остались мать и сестра.

Распоряжением городского головы Ровно 13 декабря в городе объявлен День траура.

С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно 01
С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно 02
С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно 03
С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно 04

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