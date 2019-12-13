С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале местного издания Район.Рожище, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 декабря попрощаться с защитником пришли боевые побратимы, волонтеры, односельчане, должностные лица и другие неравнодушные граждане. Военнослужащего провожали в последний путь под звуки похоронного марша и залпы ружей. Священнослужители отслужили панихиду. Похоронили мужчину на местном кладбище", - отмечается в материале издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простились в Ровно. ФОТОрепортаж

Вчера вечером в Луцке, возле памятного фотостенда "Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України" состоялось прощание с погибшими Андреем Войтовичем и Сергеем Сиротой, сообщает Луцкий городской совет.

У Героя остались жена-волонтер и двое сыновей.

































