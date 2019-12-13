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13.12.19 14:46

С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 декабря, в селе Квитневое Рожищенского района Волынской области состоялось прощание с Андреем Владимировичем Войтовичем, 1990 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 декабря вечером от множественных огнестрельных осколочных ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в материале местного издания Район.Рожище, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 декабря попрощаться с защитником пришли боевые побратимы, волонтеры, односельчане, должностные лица и другие неравнодушные граждане. Военнослужащего провожали в последний путь под звуки похоронного марша и залпы ружей. Священнослужители отслужили панихиду. Похоронили мужчину на местном кладбище", - отмечается в материале издания.

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Вчера вечером в Луцке, возле памятного фотостенда "Герої Небесної Сотні — Загинули за Єдність України" состоялось прощание с погибшими Андреем Войтовичем и Сергеем Сиротой, сообщает Луцкий городской совет.

У Героя остались жена-волонтер и двое сыновей.

С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 01

С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 02
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 03
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 04
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 05
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 06
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 07
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 08
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 09
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 10
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 11
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 12
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 13
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 14
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 15
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 16
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 17
С воином 14-й ОМБр Андреем Войтовичем, погибшим на Донбассе, простились на Волыни 18

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