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13.12.19 15:05

В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция. ФОТО

Около девяти утра 13 декабря на трассе "Чернигов-Мена" произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Ниацональной полиции Черниговской области.

"ВАЗ-21099" и "Рено Логан столкнулись возле с. Березна. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция 02

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