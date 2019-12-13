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13.12.19 20:58

Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк. ФОТО

Судья Печерского суда Светлана Шапутько оставила без удовлетворения ходатайство адвоката фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко об отводе судьи.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Судья Светлана Шапутько отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Андрея Антоненко об отводе судьи.

Вопрос определения меры пресечения для Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета будет рассматривать судья Вовк. 

Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк 01
Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк 02

Фото - Олег Богачук 

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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