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14.12.19 15:03

Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована. ФОТО

В Хмельницкой области задержан пьяный водитель, сбивший двух женщин. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 декабря около 16.40 в селе Волчья Гора Хмельницкого района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Хмельницкой области, 

Предварительно установлено, что житель села Захаровцы, управляя автомобилем ЗАЗ 1102, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц. Женщины шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.

Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения "Драгер" показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения.

Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована 01
Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована 02

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