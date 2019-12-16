19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
На улице Милославской патрульные полицейские остановили девушку, которая вела себя подозрительно. Правоохранители проверили ее документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Девушка призналась, что у нее при себе наркотики. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Во время осмотра у 19-летней винничанки правоохранители обнаружили 55 свертков с запрещенными веществами, похожими на марихуану, амфетамин и экстази.
"Девушка призналась, что она студентка столичного вуза и решила "подзаработать на закладках". Студентку задержали и направили запрещенные вещества на экспертизу. Также проверяется достоверность показаний фигурантки и происхождение наркотиков.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит до восьми лет лишения свободы.