"А в чем причина остановки?", - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.

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"Даниил на папкином MERCEDES ML (AH0808BK) поднял на уши 4 района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час.

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"Гонялись за ним минут 30 и уже потом на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями! Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними.

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Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался, потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен", - сообщает паблик.

Машина эвакуирована, а на водителя составлены соответствующие административные материалы.











Фото: Киев.Оперативный/Facebook