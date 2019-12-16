"Daewoo" насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около 1:30 на улице Клочковской, 276.
Установлено, что 55-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.