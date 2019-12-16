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16.12.19 12:29

"Daewoo" насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове водитель "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Один из них умер в больнице, другой - на месте аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около 1:30 на улице Клочковской, 276.

Установлено, что 55-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Daewoo насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция 01

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