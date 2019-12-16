СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жители Херсона и области с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации из сепаратистских сайтов террористических организаций "Л/ДНР".
В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе оккупацию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.
Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам сообщения о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.