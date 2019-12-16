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16.12.19 12:38

СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области двух интернет-агитаторов, которые через запрещенную российскую социальную сеть распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жители Херсона и области с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации из сепаратистских сайтов террористических организаций "Л/ДНР".

В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе оккупацию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.

Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам сообщения о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.

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СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине 01

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