К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Сообщение в полицию поступило сегодня, 16 декабря, около 8:20 от директора частного предприятия, расположенного в переулке Рабочий - 49-летнего жителя г. Ривне.

"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был сдетонирован ранее)", - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли предмет и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), направили его на экспертизу.

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