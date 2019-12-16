Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Контрабанда недели на этот раз очень необычная. Вот корабль везет первые 3600 т "песка" из г. Биело в Черногории. До конца года должны были привезти 10 тыс. тонн. Песок? В Украину? По цене € 1.20 за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот "песок" - на самом деле, это отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами - опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн.", - написал он.

Более того, как отметил Нефьодов, представленные поддельные документы по обязательствам по захоронению "песка" Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело.

"По состоянию на сейчас корабль стоит, оформлять такой груз Новая таможня не собирается, конечно. Отдельное спасибо Егору Фирсову, без его вмешательства всех местных экологов купили бы с потрохами", - добавил

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Фото: Нефьодов/Facebook