Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.12.19 15:07

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Первые 3600 т "песка" из Черногории следуют в Украину. Но на самом деле это опасные отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Контрабанда недели на этот раз очень необычная. Вот корабль везет первые 3600 т "песка" из г. Биело в Черногории. До конца года должны были привезти 10 тыс. тонн. Песок? В Украину? По цене € 1.20 за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот "песок" - на самом деле, это отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами - опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн.", - написал он.

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 01

Более того, как отметил Нефьодов, представленные поддельные документы по обязательствам по захоронению "песка" Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело.

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 02

"По состоянию на сейчас корабль стоит, оформлять такой груз Новая таможня не собирается, конечно. Отдельное спасибо Егору Фирсову, без его вмешательства всех местных экологов купили бы с потрохами", - добавил 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 03
Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 04
Фото: Нефьодов/Facebook

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100