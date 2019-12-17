Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Черниговщине: 3 человека погибли, 15 - госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

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Подразделения ГСЧС привлекались для деблокации пострадавших.



Фото: пресс-служба ГСЧС