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17.12.19 09:19

В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня. ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 17 декабря, в Голосеевском районе нашли мертвого человека. На улице Лятошинского, 4а лежал труп парня. Тело находилось у входа в парадный девятиэтажного дома. Вызов на линию "103" поступил около 01:40.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно. Позже на место прибыл и экипаж патрульной полиции. Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Детали случившегося выясняются.

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В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня 02
В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня 03
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