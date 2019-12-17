Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Организаторы запланировали использования в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сказано в сообщении.

В полиции советуют по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Также сообщается, что полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

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Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.





