Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.12.19 10:09

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Правоохранители усилили меры безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Организаторы запланировали использования в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сказано в сообщении.

В полиции советуют по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Также сообщается, что полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 01

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли, завтра придут под Раду, - Тимошенко

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 02

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 03
Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 04
Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100