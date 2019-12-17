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17.12.19 10:34

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 01

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 02

Отмечается, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

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Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 03

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 04

Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

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