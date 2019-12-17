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17.12.19 11:19

"Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево. ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит митинг с требованием восстановить работу временной следственной комиссии (ВСК) ВР по Иловайску и Дебальцево.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием Рады проходит пикет с требованием восстановления работы временной комиссии ВР по Иловайску и Дебальцево, а также с требованием повышения пенсий для семей погибших Героев.

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Организатор акции  - Всеукраинская общественная организация "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".

В акции принимают участие активисты, ветераны батальона "Донбасс", а также родители погибших в Иловайске и Дебальцево украинских воинов. 

Митингующие выстроились в коридор, по которому должны проходить народные депутаты. Родители держат фотографии погибших детей, а ветераны "Донбасса" флаги Украины. Митингующие разместили банеры со своими требованиями и фотографиями погибших воинов, а также установили знак "Иловайск. Коридор смерти".

Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 01
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 02
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 03
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 04
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 05
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 06
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 07
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 08
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 09
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 10
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 11
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 12
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 13
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 14
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 15
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 16
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 17
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 18
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 19
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 20
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в конце августа 2014 г. украинские воины попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием наемников РФ, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские воины. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

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