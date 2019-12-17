Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митингующие устанавливают на ул. Грушевского. а также на площади Конституции под зданием Верховной Рады палатки.

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По словам лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который находится возле здания ВР, палатки устанавливают для того, чтобы митингующие, фермеры, активисты, которые приехали протестовать против рынка земли, смогли находится возле Рады до конца пленарной недели.

Также к митингующим вышла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Отметим, что от стычек пострадало здание гостиницы "Киев", а также поламана гранитная плитка возле отеля.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.







































































Фото: Оленг Богачук, Цензор.НЕТ.