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17.12.19 15:38

"Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку. ФОТО

Президент Владимир Зеленский показал в Баку магазин с украинскими продуктами, включая сыры, йогурты и соки.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - написал глава государства.

Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 01
Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 02

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.

Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 03

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