Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук. ФОТО

Об этом он сообщил в телеграме премьер-министр Олексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине начинают работать сканеры, которые я поручил запустить на таможенных границах во время рабочей поездки в Черновицкую область. Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает", - написал он.
По словам Гончарука, Львовская таможня уже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини" и в ближайшее время они будут работать полноценно.
Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем, добавил премьер.