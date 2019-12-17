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17.12.19 17:58

Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук. ФОТО

На Закарпатской таможне запустили в работу сканер грузов, а в трех пунктах пропуска Львовской таможни аналогичные сканеры прошли тестирование.

Об этом он сообщил в телеграме премьер-министр Олексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине начинают работать сканеры, которые я поручил запустить на таможенных границах во время рабочей поездки в Черновицкую область. Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает", - написал он.

Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук 01

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По словам Гончарука, Львовская таможня уже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини" и в ближайшее время они будут работать полноценно.

Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем, добавил премьер.

Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук 02

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