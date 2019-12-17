Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Начала работы ВР





Вадим Новинский с коллегой из "СН" Артемом Культенко

Ложа Кабмина

Жан Беленюк из "СН" с коллегой Александром Фельдманом из ОПЗЖ

Нардеп Анатолий Драбовский из СН читает про Чингисхана

Дмитрий Лубинец из группы "Зa майбутнє" играет в шахматы







Геннадий Вацак из группы "Зa майбутнє" занят изучением английского языка - "э кап ов к'офы"

Григорий Суркис из ОПЗЖ с коллегой Михаилом Радуцким из СН

Ольга Василевская-Смаглюк из СН общается с Вадимом Новинским из ОПЗЖ

Скауты в ВР - депутаты приняли сегодня закон о Пласте

Руководство фракции СН - Никита Потураев, Александр Корниенко, Давид Арахамия

Телефоны депутатов из СН с фракционным чатом

Елизавета Ясько с коллегой из СН Александром Скичко

Александр Качура, Елизавета Ясько и Леся Забуранная из СН

Рустем Умеров и Сергей Рахманин из "Голоса"

Дружное голосования фракции "СН"





Общение Петра Порошенко и Ирины Геращенко из "Евросолидарности"

Ярослав Железняк из "голоса" с коллегой Андреем Холодовым из "СН"

Юлия Левочкина из ОПЗЖ

Максим Бужанский и Александр Дубинский из "СН"

Нестор Шуфрич из ОПЗЖ в президиуме Рады





Тимошенко против голосования по продаже земли

начал блокировки трибуны









Фракция "Батькивщина" заблокировала трибуну, выступая против продажи земли