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17.12.19 20:24

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Попытка проголосовать за рынок земли, митинги под Радой и принятие закона о Пласте. Таким был рабочий день депутатов 17 декабря под куполом ВР. Кроме того они изучали английский язык, играли в шахматы и читали про Чингисхана.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 01

Начала работы ВР

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 02

Вадим Новинский с коллегой из "СН" Артемом Культенко

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 03

Ложа Кабмина

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 04

Жан Беленюк из "СН" с коллегой Александром Фельдманом из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 05

Нардеп Анатолий Драбовский из СН читает про Чингисхана

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 06

Дмитрий Лубинец из группы "Зa майбутнє" играет в шахматы


Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 07
Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 08

Геннадий Вацак из группы "Зa майбутнє"  занят изучением английского языка - "э кап ов к'офы"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 09

Григорий Суркис из ОПЗЖ с коллегой Михаилом Радуцким из СН

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 10

Ольга Василевская-Смаглюк из СН общается с Вадимом Новинским из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 11

Скауты в ВР - депутаты приняли сегодня закон о Пласте

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 12

Руководство  фракции СН - Никита Потураев, Александр Корниенко, Давид Арахамия

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 13

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 14

Телефоны депутатов из СН с фракционным чатом

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 15

Елизавета Ясько с коллегой из СН Александром Скичко

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 16

Александр Качура, Елизавета Ясько и Леся Забуранная из СН 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 17

Рустем Умеров и Сергей Рахманин из "Голоса"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 18

Дружное голосования фракции "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 19

Общение Петра Порошенко и Ирины Геращенко из "Евросолидарности"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 20

Ярослав Железняк из "голоса" с коллегой Андреем Холодовым из "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 21

Юлия Левочкина из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 22

Максим Бужанский и Александр Дубинский из "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 23

Нестор Шуфрич из ОПЗЖ в президиуме Рады 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 24

Тимошенко против голосования по продаже земли 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 25

начал блокировки трибуны 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 26
Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 27

Фракция "Батькивщина" заблокировала трибуну, выступая  против продажи земли

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