Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Вадим Новинский с коллегой из "СН" Артемом Культенко
Ложа Кабмина
Жан Беленюк из "СН" с коллегой Александром Фельдманом из ОПЗЖ
Нардеп Анатолий Драбовский из СН читает про Чингисхана
Дмитрий Лубинец из группы "Зa майбутнє" играет в шахматы
Геннадий Вацак из группы "Зa майбутнє" занят изучением английского языка - "э кап ов к'офы"
Григорий Суркис из ОПЗЖ с коллегой Михаилом Радуцким из СН
Ольга Василевская-Смаглюк из СН общается с Вадимом Новинским из ОПЗЖ
Скауты в ВР - депутаты приняли сегодня закон о Пласте
Руководство фракции СН - Никита Потураев, Александр Корниенко, Давид Арахамия
Телефоны депутатов из СН с фракционным чатом
Елизавета Ясько с коллегой из СН Александром Скичко
Александр Качура, Елизавета Ясько и Леся Забуранная из СН
Рустем Умеров и Сергей Рахманин из "Голоса"
Дружное голосования фракции "СН"
Общение Петра Порошенко и Ирины Геращенко из "Евросолидарности"
Ярослав Железняк из "голоса" с коллегой Андреем Холодовым из "СН"
Юлия Левочкина из ОПЗЖ
Максим Бужанский и Александр Дубинский из "СН"
Нестор Шуфрич из ОПЗЖ в президиуме Рады
Тимошенко против голосования по продаже земли
начал блокировки трибуны
Фракция "Батькивщина" заблокировала трибуну, выступая против продажи земли