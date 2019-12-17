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17.12.19 19:43

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала злоумышленника, открывшего огонь по наряду полиции в Яготине 11 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

11 декабря в Яготине мужчина открыл огонь из ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Тогда на Киевщине ввели полицейские операции "Гром" и "Сирена".

Задержали злоумышленника сегодня в с. Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 01

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Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, пока искали подозреваемого по возможным адресам нахождения изъяли пистолеты, револьверы, винтовка, автомат, гранатометы и гранаты. Злоумышленник очень любил делать селфи с незаконной оружием.

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 02
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 03

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Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 04
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 05

Открыто 3 уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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