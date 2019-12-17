Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей ФОТО ДНЯ

Фотографию разместил в Facebook журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, неделю назад российский телеканал ТНТ показал три первых серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Планировалось, что за неделю сериал покажут полностью, однако он был снят с эфира.

Права на показ "Слуги народа" телеканал ТНТ приобрел у шведской компании Eccho Rights, заявили в студии "Квартал 95".

Из первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине. В эпизоде герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирает часы и премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (он произносит ее название как "хубло"), отмечая, что их носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло?".

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