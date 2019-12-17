Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Опять "Слугу народа" бьют!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа"
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Конституцию не рояль! Те.
Децентрализация
Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар
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