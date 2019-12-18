Военная контрразведка СБУ в 2019 году разоблачила 17 агентов спецслужб иностранных государств и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщили в ведомстве, в сферу ответственности военных контрразведчиков входит широкий спектр задач: от обнаружения проникновения агентов и шпионов иностранных государств в отечественные военные формирования до противодействия коррупции и злоупотреблениям в военной сфере.

В 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Среди них за преступления:

- против основ национальной и общественной безопасности - 192;

- в сфере охраны государственной тайны и служебной информации - 9;

- в сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения - 128;

- в сфере хозяйственной деятельности - 96.

Всего с начала года сообщение о подозрениях осуществлено 119 лицам. В суд направлено более 100 производств.

К различным срокам и видам наказания осуждены 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.

Среди осужденных, в том числе трое участников созданной Главным Управлением Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы "Сапфир". По заданию спецслужб России они занимались сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции Объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций. Сейчас координатор группы - "советник правительства ЛНР" А. Тимохин объявлен в розыск.







Кроме того за год раскрыты 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков.

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Так 4 года лишения свободы за участие в террористической организации получил стрелок "Оплота", которого Служба задержала в международном аэропорту "Борисполь".

По 8 лет получили двое боевиков квазиреспублик, задержанных Службой вблизи передовых позиций Вооруженных Сил.

К 10 годам заключения осужден и боец-дезертира, который самовольно покинул украинскую армию и перешел к террористам. По заданию боевиков он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Оперативники регулярно противодействуют агентурному проникновению в Вооруженные Силы и со стороны иностранных спецслужб.

Так, с начала этого года Службой:

- зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом;

- выдворен 21 иностранец;

- пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.

Кроме того, сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере.

СБУ предупредила подготовку российскими спецслужбами террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Также военная контрразведка разоблачила попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих через социальные сети.

Также сообщается, что нередки случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военнослужащих, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.

Недавно Служба обнаружила троих замаскированных под патриотов военнослужащих-перебежчиков: военнослужащего-десантника, военнослужащего из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.





Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на сумму в 17 млрд гривен.

В частности для предотвращения злоупотреблений по инициативе СБУ была проведена экспертная оценка земель военных городков. После проверки - 9 тыс гектаров были поставлены на учет. По фактам незаконного завладения землями оборонного ведомства начато 10 производств.

В этом году Служба также предупредила незаконное отчуждение вблизи Львова 141 гектара земли, рыночная стоимость которой составляет 1 млрд 450 млн гривен.