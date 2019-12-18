Порошенко встретился с вышедшим из СИЗО генералом Марченко: "Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам Порошенко, за последние полгода в Украине активизировались попытки дискредитации военных, волонтеров и добровольцев.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что Армия, Вооруженные силы, украинские герои - это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт. Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено. Я еще раз хочу поблагодарить за ту огромную работу по защите родной земли, которую вы делали эти 5 лет. Я как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий хочу поблагодарить в вашем лице всех наших воинов, героев, которые внесли огромный вклад для того, чтобы страна была сохранена", - отметил пятый президент.

"Он также отметил настоящую командирскую позицию Дмитрия Марченко, который отказывался выходить из СИЗО под залог до тех пор, пока не освободят его подчиненных", - сообщает пресс-служба.

Дмитрий Марченко, после участия в боевых действиях на Донбассе в рамках реформирования Министерства обороны вместе с другими боевыми офицерами был привлечен, в частности, к осовремениванию стандартов вещевого и пищевого обеспечения. Генерал поблагодарил Порошенко за возможность работать над такими сложными и ответственными задачами.

"Дмитрий Марченко поблагодарил семью Петра Порошенко и всех неравнодушных украинцев, которые за несколько дней вместе собрали необходимую сумму в 20 млн грн для залога", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

""Для меня большая честь, что я мог воевать и защищать этот народ. У нас невероятный народ и вы у нас были невероятным президентом", - сказал генерал Марченко.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко.

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