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18.12.19 12:48

Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи. ФОТОрепортаж

Славянская центральная районная больница на днях получила гуманитарную помощь от Главного капеллана ВС Латвии Элмарса Плявинша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Первый гуманитарный груз прибыл в Украину еще в 2015 году. За это время нам удалось привезти более 320 тонн гуманитарного груза, - рассказал Элмарс Плявинш. - Сейчас это медицинское учреждение получило, в частности, два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, умывальники, лампы, медицинское оборудование, а также различные необходимые для пациентов вещи".

Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи 01

По словам главного врача, например, один операционный стол, который передали латыши, стоит около 800 тыс. гривен. На мероприятии присутствовал почетный консул Латвийской республики в Донецкой области Александр Павенко. Он отметил, что сейчас особенно важно укреплять взаимоотношения между Украинской и латышами.

Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи 02

"Мы планируем в дальнейшем расширять наше сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличения помощи для нас", - отметил Александр Павенко.

Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи 03

Главный врач Славянской центральной районной больницы Александр Биланов рассказал, что такая гуманитарная помощь очень нужна: "Наше лечебное учреждение продолжает развиваться. У нас уже развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута. Это позволяет оперировать пациентов из Покровска, Константиновки, Мариуполя, Доброполья и других населенных пунктов. Поэтому помощь от европейских коллег является весьма актуальной".

Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи 04
Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи 05
Фото: пресс-служба Минобороны

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