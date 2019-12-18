Операционные столы, медоборудование и вещи для пациентов: Латвия передала на Донбасс очередную партию гумпомощи. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Первый гуманитарный груз прибыл в Украину еще в 2015 году. За это время нам удалось привезти более 320 тонн гуманитарного груза, - рассказал Элмарс Плявинш. - Сейчас это медицинское учреждение получило, в частности, два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, умывальники, лампы, медицинское оборудование, а также различные необходимые для пациентов вещи".

По словам главного врача, например, один операционный стол, который передали латыши, стоит около 800 тыс. гривен. На мероприятии присутствовал почетный консул Латвийской республики в Донецкой области Александр Павенко. Он отметил, что сейчас особенно важно укреплять взаимоотношения между Украинской и латышами.

"Мы планируем в дальнейшем расширять наше сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличения помощи для нас", - отметил Александр Павенко.

Главный врач Славянской центральной районной больницы Александр Биланов рассказал, что такая гуманитарная помощь очень нужна: "Наше лечебное учреждение продолжает развиваться. У нас уже развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута. Это позволяет оперировать пациентов из Покровска, Константиновки, Мариуполя, Доброполья и других населенных пунктов. Поэтому помощь от европейских коллег является весьма актуальной".





Фото: пресс-служба Минобороны