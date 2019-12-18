Нардепы "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос". ФОТО

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она привела пример принятой поправки от депутата от ОПЗЖ Григория Мамки, где норма выписана следующим образом: "народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

"Депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия", - прокомментировала норму Устинова.

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Она добавила, что "Голос" единственный, кто проголосовал против этой поправки.

"Но эта правка объединила весь зал. Почему? Потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому все это поддерживали, жали зеленые кнопки и говорили, что да, мы хотим, чтобы мы не несли ответственности за то, что мы делаем в рамках своих депутатских полномочий", - сказала Устинова.

Кроме того, этот законопроект, по ее мнению, создает правовую коллизию.

"Потому что теперь правоохранительные органы вообще не могут открывать дела против депутатов. Они должны идти к одному человеку в этой стране, генеральному прокурору, и просить его о разрешении. Если они вдруг расследуют дело и выходят на народного депутата, а затем идут к генеральному прокурору - и все доказательства, которые были собраны до момента, когда они вышли на народного депутата - не могут быть использованы в суде", - рассказала нардеп.

Сегодня парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".