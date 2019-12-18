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18.12.19 13:55

Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из "ДНР" в страны Евросоюза, - СБУ. ФОТО

В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через линию разграничения оптовых партий контрафактных сигарет с временно оккупированной территории Донбасса. Стоимость изъятой партии табачных изделий составляет 15 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Константиновке Донецкой области, правоохранители остановили грузовик одного из негосударственных почтовых сервисов. Во время углубленного осмотра автомобиля оперативники обнаружили почти 600 ящиков с 300 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора производства донецкой табачной фабрики.

По оперативной информации, подделку под видом продукции известных марок планировали переправить в страны Евросоюза.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения. Также решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия и транспортное средство.

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Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из ДНР в страны Евросоюза, - СБУ 01
Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из ДНР в страны Евросоюза, - СБУ 02

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