У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

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Оперативники Уманского отделения полиции получили информацию о том, что несовершеннолетний житель одного из сел Уманского района хранит и распространяет наркотические средства.

Во время проведения следственных действий в помещении, где проживает несовершеннолетний, полицейские обнаружили и изъяли 30 полимерных пакетов с расфасованной и готовой к употреблению коноплей.

Наркотические средства изъяты. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие по данному уголовному производству продолжается.

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