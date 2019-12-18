У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.
Оперативники Уманского отделения полиции получили информацию о том, что несовершеннолетний житель одного из сел Уманского района хранит и распространяет наркотические средства.
Во время проведения следственных действий в помещении, где проживает несовершеннолетний, полицейские обнаружили и изъяли 30 полимерных пакетов с расфасованной и готовой к употреблению коноплей.
Наркотические средства изъяты. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие по данному уголовному производству продолжается.