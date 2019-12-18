Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился. ФОТОфакт

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Митингующие покинули площадь Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева, где второй день подряд проходила акция против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Отметим, что вчера при попытках установить палатки для постоянного нахождения митингующих под зданием Рады произошли стычки.

На данный момент под Радой остаются правоохранители, сцена, с которой выступали перед митингующими ораторы,и пару информационных кубов с лозунгами против земельной реформы.

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Опустевщая площадь Конституции под Радой

Еще с утра на площади Когституции фермеры протестовали против рынка земли.

А вчера под Радой при попытке установить палатки для постоянной акции протеста произошли стычки.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ