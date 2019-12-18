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18.12.19 17:32

"Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов. ФОТОрепортаж

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отметил свое 55-летие в итальянском ресторане, который принадлежит фигуранту расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)", - отмечают журналисты.

Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

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Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Также присутствовал бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 01
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 02

Роман Говда

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 03
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 04
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 05

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Отмечается, что гостей было значительно больше, но часть из них журналисты пока не узнали.

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 06
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 07

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