"Дебальцево. 4 дня на передовой" - фотовыставка украинского оператора Михальчука о событиях 2015 года откроется 19 декабря в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Выставка "Дебальцево. 4 дня на передовой" - это 21 фотография о не просто будни военных, а об истории, которую уже не вернуть.

В конце 2014 Сергей Михальчук поехал в Дебальцево, на передовую, чтобы зафиксировать жизнь и ежедневный риск военных ради независимости Украины. Через фото передано настроение, с которым проходили дни военных на передовой - вплотную к врагу.

Эти работы - проявление поддержки Сергея Михальчука борцам за свободу и будущее целостной Украины.

Выставка проходит в Шестом апелляционном административном суде. Посетить ее можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. В выходные и праздничные дни выставка закрыта. Адрес - г.. Киев, ул. Московская 8, корп.30

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Сергей Михальчук - известный украинский кинооператор. В 2014 году был награжден почетным званием - Заслуженный деятель искусств Украины.

За свою карьеру успел поработать над более 30 фильмами, в частности "Поводырь", "Под электрическими облаками", "Любовник" и др. Награды:

2019 - "Золотой волчок" за лучшую операторскую работу (фильм "Дикое поле");

2015 - "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за выдающийся вклад в искусство; получил звание лучшего оператора (фильм "Под электрическими облаками");

2002 год - Международный кинофестивале в Сан-Себастьяне; получил награду "Лучший оператор" (фильм "Любовник");

Золотая медаль Академии искусств Украины.

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