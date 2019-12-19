Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Иностранных гостей сопровождали заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук и Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями.

Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте. Командир бригады подробно рассказал об обстановке в полосе ответственности, а также акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей и проведенную работу по разминированию в районе разведения сил и средств.

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"Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой. Противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военнослужащих. Хотя именно в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет", - подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения. В районе Авдеевской "промки" заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко вместе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам господином Питером Хаммершмидтом возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили минутой молчания павших защитников Украины. Далее канадские партнеры Украины побывали на одном из командных пунктов батальона бригады, которая обороняет Авдеевку.

В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины.























Фото: пресс-центр ОС