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19.12.19 08:55

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб. ФОТОрепортаж

Делегация Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам господином Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Иностранных гостей сопровождали заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук и Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями.

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 01

Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте. Командир бригады подробно рассказал об обстановке в полосе ответственности, а также акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей и проведенную работу по разминированию в районе разведения сил и средств.

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Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 02

"Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой. Противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военнослужащих. Хотя именно в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет", - подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 03

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения. В районе Авдеевской "промки" заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко вместе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам господином Питером Хаммершмидтом возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили минутой молчания павших защитников Украины. Далее канадские партнеры Украины побывали на одном из командных пунктов батальона бригады, которая обороняет Авдеевку.

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 04

В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины.

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 05
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 06
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 07
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 08
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 09
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 10
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 11
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 12
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 13
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 14
Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 15
Фото: пресс-центр ОС

Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб 16

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