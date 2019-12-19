Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
19.12.19 09:28

Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ. ФОТОрепортаж

Деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабандной переправке и сбыте оптовых партий наркотических средств, блокировала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группу наркоторговцев возглавил уроженец одной из стран Ближнего Востока, который является владельцем расположенного в центре столицы кальян-бара. Злоумышленники занимались незаконной переправкой наркотиков из-за границы для продажи. Товар они реализовывали клиентам развлекательного заведения, а также продавали его через разветвленную сеть дилеров на территории столичного региона. Ежемесячно злоумышленники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли более 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом, а также веса и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Стоимость обнаруженного товара на черном рынке составляет более 700 тыс. грн.

Сейчас владельцу заведения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 01
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 02
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 03
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 04
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100