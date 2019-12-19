Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.
Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17.00 на ул. Соборной в Мирнограде. На месте работали следователи областного главка полиции.
Установлено, что на проезжей части столкнулись "Форд" и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль "Ланос", которым управляла местная жительница.
В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.