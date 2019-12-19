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19.12.19 12:08

Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В Мирнограде на Донетчине автомобиль "Форд" сбил мужчину на велосипеде. Тот упал на дорогу и оказался под колесами следующей машины. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17.00 на ул. Соборной в Мирнограде. На месте работали следователи областного главка полиции.

Установлено, что на проезжей части столкнулись "Форд" и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль "Ланос", которым управляла местная жительница. 

В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

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Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция 01
Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция 02

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