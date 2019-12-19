Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 7:00 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в озере на улице Колоскова он обнаружил открытое транспортное средство, возле которого лежала женщина", - сказано в сообщении.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть неизвестной.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия, не обнаружили признаков насильственной смерти. В ходе следственніх действий віяснилось, что женщина - местная жительница, 1980 года рождения, которая, по словам свидетелей, накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле.

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Для установления окончательной причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.



Фото: сайт полиции

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Напомним, ранее о происшествии сообщил паблик ДТП.kiev.ua. Сообщалось, что женщина была убита недалеко от собственного дома в Кадетском Гаю возле озера. Полураздетый труп утром обнаружили прохожие. Рядом с погибшей находился ее автомобиль. Также отмечалось, что участок, на котором было обнаружено тело женщины хорошо просматривается с дороги и окужающих домов.

В настоящее время на месте работают правоохранители.









Фото Магнолии ТВ, ЧП info