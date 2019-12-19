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19.12.19 16:00

Террористы "ЛДНР" пытались завербовать в "казачий полк" студента-сироту с Луганщины, - СБУ. ФОТО

Представитель одного из "казачьих полков" пытался завербовать студента из Северодонецка, уговаривал присоединиться к террористам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"Представитель одного из "казачьих полков" начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в "преимуществах" присоединение к сепаратистам", - говорится в сообщении.

Чтобы поступить на военную службу к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии.

О намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили возможные последствия такого необдуманного шага.

Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контактах с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время лицо, которое добровольно сообщило правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.

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Террористы ЛДНР пытались завербовать в казачий полк студента-сироту с Луганщины, - СБУ 01
Террористы ЛДНР пытались завербовать в казачий полк студента-сироту с Луганщины, - СБУ 02

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