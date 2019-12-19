Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы 9 ОМПБ 59-й ОМБР благодарят коллектив "Арморум Солюшнс" и лично Святослава Крижевича за переданный им станок к пулемёту ПКТ... Капуста снова в бою", - написал он.





Следует отметить, что пулемет, о котором идет речь, назвали в честь погибшего 29 ноября бойца 10-й ГШБ Алексея Капустяна.

О подробностях его гибели писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"29 ноября, Алексей копал окопы на опорнике, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по нашим позициям. На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. И Капустян поднялся к нашему пулемету и открыл ответный огонь. Он не знал, что это ловушка - и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел. Алексей Капустян получил смертельное ранение", - рассказал журналист.

Подробнее о станках "Арморум Солюшнс" можно прочесть в статье: "Пулеметные станки Савельева на выставке "Оружие и Безопасность 2018"".

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