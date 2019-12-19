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19.12.19 16:37

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская. ФОТОрепортаж

В официальной резиденции президента Украины, Доме с химерами, открыли новогодний квест-лабиринт для детей из социально незащищенных семей. Планируют, что за новогодние праздники его посетит 1000 детей со всей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", - отметила первая леди Елена Зеленская.

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 01Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 02

Режиссером проекта стала Елена Коляденко. По ее задумке, приглашенные дети не просто посмотрят спектакль. Им предстоит отправиться в путешествие по комнатам Дома с химерами, выполняя задания, разгадывая головоломки и раскрывая детективную тайну.

"Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе - нереальный. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко", - рассказала Коляденко.

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 03Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 04Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 05

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"Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей", - добавила Зеленская.

Планируется, что в этом году гостями Дома с химерами станут 1000 детей в возрасте от 7 до 12 лет. "Пригласить их помогло Министерство социальной политики", - отметили в пресс-службе.

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Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 06
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 07
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 08
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 09

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 10
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 11
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 12
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 13
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 14Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 15
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 16

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