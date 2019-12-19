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19.12.19 17:21

Редакцию районной газеты подожгли на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

В редакции одной из районных газет Львовщины произошел пожар. У здания полицейские обнаружили похищенный из редакции металлический сейф и орудие, которым пытались его открыть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Сообщение о пожаре в редакции местной газеты в г. Самбор поступило около 8 утра. 

Пожарные ликвидировали огонь, которым был поврежден пол, мебель и оргтехника.

На месте происшествия работают следователи Главного управления Нацполиции Львовщины, следственно-оперативная группа Самборского отдела полиции, эксперты-криминалисты НДКЦ, а также специалисты других служб.

У здания полицейские обнаружили похищенный из редакции металлический сейф и орудие, которым пытались его открыть.

Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных лиц. Проводится досудебное расследование.

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Редакцию районной газеты подожгли на Львовщине, - Нацполиция 01

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