Редакцию районной газеты подожгли на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Сообщение о пожаре в редакции местной газеты в г. Самбор поступило около 8 утра.

Пожарные ликвидировали огонь, которым был поврежден пол, мебель и оргтехника.

На месте происшествия работают следователи Главного управления Нацполиции Львовщины, следственно-оперативная группа Самборского отдела полиции, эксперты-криминалисты НДКЦ, а также специалисты других служб.

У здания полицейские обнаружили похищенный из редакции металлический сейф и орудие, которым пытались его открыть.

Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных лиц. Проводится досудебное расследование.

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