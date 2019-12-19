Редакцию районной газеты подожгли на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.
Сообщение о пожаре в редакции местной газеты в г. Самбор поступило около 8 утра.
Пожарные ликвидировали огонь, которым был поврежден пол, мебель и оргтехника.
На месте происшествия работают следователи Главного управления Нацполиции Львовщины, следственно-оперативная группа Самборского отдела полиции, эксперты-криминалисты НДКЦ, а также специалисты других служб.
У здания полицейские обнаружили похищенный из редакции металлический сейф и орудие, которым пытались его открыть.
Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до десяти лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных лиц. Проводится досудебное расследование.