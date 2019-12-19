Украинско-французская выставка фотографий о войне на Донбассе открылась в Одессе. ФОТО

Выставка называется "Одна война, одна нация, два взгляда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

На фотографиях французской журналистки – жители прифронтовых сел и городов: Авдеевки, Песок, Опытного, Золотого и других. Работы сделаны с 2016 по 2018 год. Украинские военные корреспонденты фотографировали солдатский быт, бои и эвакуацию раненых. Их фото были сделаны с 2014 по 2018 годы.

"Мы готовили эту выставку довольно длительное время. С первых дней войны на востоке Украины военные журналисты были рядом, но есть еще одна страница – это работа гражданских журналистов и жизнь людей собственно на войне. Благодаря тому, что выставка ездит по стране, люди будут знать правду о войне – не будут героизировать или демонизировать военных ", – рассказал Скоростецкий.

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Француженка Гаэль Жирбо фотографирует в Украине с 2016 года, ее первые съемки были в Авдеевке. С тех пор она почти все время живет во Львове. Регулярно ездит в командировки на Донбасс.

"Это важно для украинцев, знать, что происходит на фронте. Я на передовой видела, как военные и мирные жители работали вместе, как они выживали вместе. Однако в мирной части Украины часто говорят о жителях прифронтовых поселков как о сепаратистах, а это не так", – говорит Гаэль.

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На открытие выставки пришли военные, волонтеры и курсанты военных учебных заведений Одессы. Посмотреть на работы можно будет в течение недели, после чего их повезут на западную Украину. Выставка – совместный проект благотворительного украинского-французского фонда "Мотанка" и информационного агентства министерства обороны "АрмияInform".