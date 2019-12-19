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19.12.19 22:56

"Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки. ФОТО

В нескольких городах в центральной части России ветер повалил установленные на центральных площадях новогодние елки.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, новогодняя елка в центре города Иваново упала на землю от сильного ветра.

"Из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена", ‒ говорится в сообщении мэрии Иваново.

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Как уточнили в мэрии, искусственное дерево будет разобрано, его отремонтируют и планируют вернуть на прежнее место до Нового года.

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Сильный ветер повалил также новогоднюю елку на площади у торгового центра в Рязани, сообщила представитель городской администрации.

"Около частного торгового центра "Барс" упала елка, был сильный ветер. Но ее уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские елки целы", ‒ сказала она.

Елкопад в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки 03

Об упавших из-за сильного ветра елках сообщили также в Вологде и в городе Юрьев-Польский во Владимирской области.

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