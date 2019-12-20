Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу "смотрящего за СИЗО" по кличке Арсен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Проведя комплекс оперативных мероприятий, правоохранители задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.

"В арендованном помещении на территории г. Кропивницкий подозреваемые организовали работу лаборатории по изготовлению метамфетамина. Ее сбытом занимались абсолютно все члены преступной группы. За вырученные от продажи психотропа средства приобретались составляющие для изготовления психотропных веществ, оборудование и автомобили", - сказано в сообщении.

Оперативники и следователи установили, что основной компонент для изготовления психотропного вещества псевдоэфедрин участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкий.

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"Для прикрытия "бизнеса" со стороны других криминальных группировок города организатор группы ежемесячно отдавал процент в так называемый криминальный "общак". В дальнейшем эти средства попадали к "смотрящему за СИЗО" по кличке Арсен", - сообщили в полиции.

17 декабря оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции, следователи Главного управления Нацполиции области с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали организатора и одного из участников группы. Оба задержанных являются местными жителями.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято около 300 граммов псевдоэфедрина, 7 литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра.

Двух членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.