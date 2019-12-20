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20.12.19 11:03

Соосновательнице "Батьки SOS" Парфеновой ночью сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Соосновательнице общественного объединения "Родители SOS" ночью облили автомобиль бензином и сожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Парфенова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Я не знаю что случилось, но оперативно следственная говорит похоже на поджог ... еще вчера у меня была машина...", - говорится в сообщении.

Глава правления организации "Zmina. Центр прав человека"​ Татьяна Печончик сообщила, что эта организация (Батьки SOS. - Ред.) ранее инициировала запрет деятельности родительских комитетов, оборот наличности в школах и садах, увольнение недобросовестных директоров.

Печончик обратила внимание, что в течение года произошля серия поджогов имущества общественных активистов и журналистов.

"Этот ужас будет продолжаться, пока полиция и прокуратура не начнут нормально расследовать преступления против активистов и журналистов и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнула она.

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Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 01
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 02
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 03
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 04
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 05
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 06

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