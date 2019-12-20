Соосновательнице "Батьки SOS" Парфеновой ночью сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Парфенова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Я не знаю что случилось, но оперативно следственная говорит похоже на поджог ... еще вчера у меня была машина...", - говорится в сообщении.

Глава правления организации "Zmina. Центр прав человека"​ Татьяна Печончик сообщила, что эта организация (Батьки SOS. - Ред.) ранее инициировала запрет деятельности родительских комитетов, оборот наличности в школах и садах, увольнение недобросовестных директоров.

Печончик обратила внимание, что в течение года произошля серия поджогов имущества общественных активистов и журналистов.

"Этот ужас будет продолжаться, пока полиция и прокуратура не начнут нормально расследовать преступления против активистов и журналистов и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнула она.

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