Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как рассказала журналистам экс-нардеп Оксана Корчинская, суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Если бы не работа адвоката - ее бы здесь не было", - подчеркнула Корчинская.
Также она отметила, что с СИЗО связывалась нардеп Яна Зинкевич.
"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.
"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская.
В то же время, в суд прибыли полицейские специального назначения, и присутствующие опасаются штурма. Представитель полиции отвечает, что никаких неправомерных действий со стороны правоохранителей нет, и просит "не накручивать людей".
Отметим, что в зале суда и в коридоре собралось более сотни людей.
Напомним, сегодня, 20 декабря, апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию защиты детского хирурга Юлии Кузьменко на избранную ей меру пресечения. Однако на заседание не явились прокуроры, и суд принял решение перенести рассмотрение на 24 декабря. Активисты, коллеги и родные Кузьменко заблокировали зал суда и отказались его покидать, пока не состоится заседание.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ