Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Нелегально открытое казино работало вопреки действующему законодательству, в частности Закона Украины "О государственных лотереях Украины" и Закона Украины "О запрете игорного бизнеса".

Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков по месту нахождения казино изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

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