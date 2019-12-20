Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.12.19 12:41

Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая специализировалась на незаконном игорном бизнесе и букмекерской деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Нелегально открытое казино работало вопреки действующему законодательству, в частности Закона Украины "О государственных лотереях Украины" и Закона Украины "О запрете игорного бизнеса".

Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков по месту нахождения казино изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выявлена крупная партия прекурсоров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы, - СБУ. ФОТО

Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 01
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 02
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 03
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 04
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 05
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100