СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей.

Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.







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Предпринят ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Законов Украины "О государственных лотереях Украины" и "О запрете игорного бизнеса".

Спецоперация проведена во исполнение поручения Президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.