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20.12.19 14:12

Пограничники в "Борисполе" спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Борисполь" оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили двух птиц в багаже ​​мужчины, который вылетал из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленник связал пернатых, надел на головы специальные шапочки, закрывающие птицам глаза, и спрятал их в чемодан.

"Хищных птиц из отряда соколообразных, которые, скорее всего, занесены в Красную книгу, украинец намеревался перевезти через границу без надлежащих разрешительных документов и таможенного оформления", - говорится в сообщении.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и круга причастных к противоправной деятельности лиц продолжаются.

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Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 01
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 02
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 03
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 04

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