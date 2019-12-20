Пограничники в "Борисполе" спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что злоумышленник связал пернатых, надел на головы специальные шапочки, закрывающие птицам глаза, и спрятал их в чемодан.

"Хищных птиц из отряда соколообразных, которые, скорее всего, занесены в Красную книгу, украинец намеревался перевезти через границу без надлежащих разрешительных документов и таможенного оформления", - говорится в сообщении.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и круга причастных к противоправной деятельности лиц продолжаются.

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