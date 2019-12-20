Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, центр "Ярмиз" работает 3 месяца и за это время наладил разнонаправленную систему помощи людям, которых война коснулась непосредственно.
В частности проходят занятия по 3 видам йоги, психотерапевтические курсы, курсы медицинской помощи и самообороны, которые преподают полицейские. Благотворительная организация АртРехаб организовала уроки творчества, в которых могут принять участие всей семьей.
Также действует кинозал, проходят бизнес-тренинги и занятия по английскому языку.
Среди гостей были Александр Терещенко (герой боев за ДАП, сегодня - замглавы министра по делам ветеранов), Максим "Богун" Федор, Федор "Пират", Евгений Ярило, Евгений "Вальтер", Виталий "Яцик", Саша "Ангел", Елена "Кошка", Сергей Крутов, Сергей Евпаторийский.
Основательница центра Евгения Губская рассказала, что "Ярмиз" ведет широкую деятельность - не только в рамках предложенной программы:
"Мы помогаем всем - кто нуждается в "подзарядке батарейки" или наоборот в спокойствии. Или порсто хочет прийти на кофе-чай. Или если кто-то порсто хочем побыть в кругу своих, посетить какое-то их наших занятий. Нас хватит на все".
Евгений Ярило, который в 2014-2017 годах был членом волонтерского добровольческого подразделения "Аэроразведка", отметил, что рад поучаствовать в создании сказки для детей:
"Хотелось, чтобы дети, которые возможно придут без родителей, получили недостающее внимание. Ветеранов пригласили присоединиться. Я решил, что это правильно, поэтому я здесь. Я вижу, ка креагируют дети, как у них горят глаза. Они сегодня прсто погрузились в сказку, в которую их погрузили прекрасные люди с чистым сердцем".